Тернопольское отделение АМК возбудило два дела

Тернопольское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) возбудило дело относительно КП «Горавтотранс» Тернопольского городского совета по признакам злоупотребления монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Тернопольского областного отделения АМК.

Согласно сообщению, предприятие завысило стоимость услуги по парковке транспортных средств в пределах города, что может привести к ущемлению интересов потребителей.

Кроме того, областное отделение АМК возбудило дело по признакам антиконкурентных действий со стороны исполнительного комитета Тернопольского горсовета.

В пресс-службе объяснили, что исполком утвердил экономически необоснованные тарифы на парковку транспортных средств в пределах города, чем создал условия для нарушения конкурентного законодательства со стороны КП «Горавтотранс».

На данный момент по этим делам проводится расследование.