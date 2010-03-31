Тернопольское отделение АМК возбудило два дела
За завышение тарифов на парковку
Тернопольское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) возбудило дело относительно КП «Горавтотранс» Тернопольского городского совета по признакам злоупотребления монопольным положением.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Тернопольского областного отделения АМК.
Согласно сообщению, предприятие завысило стоимость услуги по парковке транспортных средств в пределах города, что может привести к ущемлению интересов потребителей.
Кроме того, областное отделение АМК возбудило дело по признакам антиконкурентных действий со стороны исполнительного комитета Тернопольского горсовета.
В пресс-службе объяснили, что исполком утвердил экономически необоснованные тарифы на парковку транспортных средств в пределах города, чем создал условия для нарушения конкурентного законодательства со стороны КП «Горавтотранс».
На данный момент по этим делам проводится расследование.