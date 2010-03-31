Благодаря организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения между Украиной и Турцией турецкие грузы не будут задерживаться в украинских портах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

„Подписание этого межправительственного соглашения позволит укрепить сотрудничество железнодорожных администраций обеих стран, значительно увеличить объемы перевозки грузов из Турции в Украину, а также транзитных, при участии национальных паромных судоходных компаний. Также это даст возможность сократить маршрут следования грузов”, – отметил первый заместитель Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Юрий МЕРКУЛОВ.

Как отмечают в ведомстве, во время переговоров турецкой стороне были представлены преимущества прохождения контейнерных грузов через пункт пропуска „Одесса-Лиски” украинского государственного центра транспортного сервиса „Лиски”. „Обработка грузов в этом пункте пропуска, в частности, прохождение таможенных процедур, занимает лишь сутки, тогда как в портах – около трех суток”, – сообщил Ю.МЕРКУЛОВ.

„Прохождение контейнерных грузов через пункт пропуска „Одесса-Лиски” позволяет прямо из корабля перемещать их в грузовые вагоны, и в пункте контроля „Одесса-Лиски” будут формироваться контейнерные поезда, в том числе и „Викинг”. Это даст возможность ускорить работу”, – рассказал первый заместитель директора УГЦТС „Лиски” Виктор ПЕТРОВ. На сегодня „Лиски”, по словам В.ПЕТРОВА, в состоянии формировать за сутки 2-3 контейнерных поезда, но уже разработан проект по увеличению мощностей и строительству нового терминала.

Он также сообщил, что в первом квартале этого года, сравнительно с аналогичным периодом прошлого, объемы контейнерных перевозок выросли почти на 10%. С начала года было перевезено около 9 тыс. контейнеров.

Как сообщал УНИАН, 30 марта т.г. во время двусторонних переговоров по вопросам украинско-турецкого сотрудничества в отрасли транспорта в Киеве стороны завизировали проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного соединения между Украиной и Турецкой Республикой. Украинскую делегацию возглавлял первый заместитель Министра транспорта и связи Украины Владимир КОРНИЕНКО, турецкую – заместитель Министра транспорта и коммуникаций Турецкой Республики Суат Хайри АКА. Инициатором Соглашения об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного соединения выступила украинская сторона.