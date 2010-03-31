«Укравтодор» объявил тендер

На разработку документации

Служба автомобильных дорог в Автономной Республике Крым Государственной службы автомобильных дорог Украины объявила тендер на разработку проектно-сметной документации строительства мостового перехода автодороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (689 км). Соответствующее объявление размещено в "Вестнике тендерных закупок" №13 (401) от 29 марта т.г. Согласно объявлению, срок разработки – май – октябрь 2010 года. Конечный срок предоставления предложений – 12 апреля т.г.

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