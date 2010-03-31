Медведев распорядился создать систему безопасности на транспорте

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ распорядился к 2014 году создать комплексную систему обеспечения безопасности населения на транспорте, в частности в метро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в указе Президента России «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»

В частности, Д.МЕДВЕДЕВ поручил правительству РФ завершить до 1 января 2014 г. создание комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте, прежде всего на метрополитене и других видах общественного транспорта, предотвращения чрезвычайных ситуаций и террористических актов на транспорте, а также обеспечения защиты населения.

Также правительство РФ должно завершить до 31 марта 2011 г. оснащение наиболее уязвимых объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств специализированными техническими средствами и устройствами, обеспечивающими устранение их уязвимости от актов незаконного вмешательства;

Д.МЕДВЕДЕВ поручил правительству предусмотреть выделение необходимых бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

Как сообщал УНИАН, взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии столичной подземки произошли утром 29 марта 2010 года с интервалом чуть более полчаса. В результате терактов погибли 39 человек. По обновленным данным МЧС, пострадали 95 пассажиров метро.

По предварительной версии правоохранительных органов, взрывные устройства были приведены в действие террористками-смертницами, приехавшими на автобусе из северокавказского региона.