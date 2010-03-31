Белгород-Днестровский порт объявил тендер на дноуглубление

ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт» объявило тендер на проведение работ по профилактическому дноуглублению морской части подходного канала порта.

Соответствующее объявление размещено в «Вестнике тендерных закупок» №13 (401) от 29 марта т.г.

Согласно объявлению, срок проведения работ – апрель – июль 2010 года.

Дата раскрытия предложений – 15 апреля т.г.

Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления частичной предоплаты и окончательного расчета после подписания акта выполненных работ.

Справка УНИАН. В 1971 году, учитывая удобное положение Белгород-Днестровского, здесь открыли морской торговый порт. Его основная задача – освободить близлежащие крупные порты «Одесса» и «Ильичевск» от работы с малотоннажным флотом.

В состав Белгород-Днестровского порта входит также портпункт Бугаз, расположенный в самом устье реки Днестр перед железнодорожным мостом.

Порт специализируется на грузопереработке внешнеторговых и каботажных грузов (зерновые, лесные, генеральные, живой скот, минерально-строительные материалы).

Порт предназначен в основном для переработки генеральных и навалочных грузов, но может также переваливать контейнеры.

Площадь порта – 37,57 га, из которых 21,57 га – намытые. В порту имеется 9 причалов общей протяженностью 1100 метров и глубиной у причалов от 3,5 до 5,2 м. Порт способен обрабатывать до 50 вагонов зерна в сутки. Погрузка и выгрузка может вестись как по прямому варианту (судно – вагон или вагон – судно), так и через складские площади.