В Херсоне направят 1,5 млн. грн. на диспетчеризацию работы

В Херсоне до конца 2011 года планируется внедрить автоматизированную систему информационного обеспечения работы городского пассажирского автотранспорта.

Об этом сказано в Программе развития городского пассажирского транспорта Херсона на 2010-2013 гг., текстом которой располагает УНИАН.

Городской совет Херсона утвердил данную программу 26 марта т.г.

Согласно программе, на автоматизацию планируется направить 1,5 млн. грн., в т.ч. 800 тыс. грн. – из городского бюджета и 700 тыс. грн. – за счет средств компаний-пассажироперевозчиков.

Средства пассажироперевозчиков будут направлены на реализацию мероприятий по внедрению автоматизированной системы. Деньги городского бюджета направят на закупку оборудования и программного обеспечения.

Охватить автоматизированной системой планируется 700 пассажирских автобусов.

Справка УНИАН. Общественный пассажирский автотранспорт в Херсоне насчитывает 776 автобусов. Автобусными перевозками в городе занимаются девять предприятий, в том числе два коммунальных.