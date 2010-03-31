Янукович ветировал закон о порядке ввоза автомобилей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону «О внесении изменений в статью 11 Закона «О порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, которые ввозятся (пересылаются) гражданами на таможенную территорию Украины».

Принятым Верховной Радой Украины 11 февраля 2010 года законом вводится со дня его опубликования возможность для граждан-резидентов, которые на законных основаниях временно проживают за рубежом, при условии, что такое проживание является следствием учебы, выполнения ими служебных обязанностей или обязательств по договору (контракту) или пребывания в браке с иностранным гражданином, и находятся на временном консульском учете в заграничных дипломатических учреждениях Украины, в случае краткосрочного посещения Украины временно ввозить, под обязательство о вывозе, собственные транспортные средства по кодам 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (а это: трактора, моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и больше (включая водителя), в том числе троллейбусы, автомобили легковые, автомобили-фургоны, гоночные автомобили, специальные автомобили для перевозки спортсменов на площадки для игры в гольф, моторные транспортные средства для перевозки грузов, автомобили-самосвалы, моторные транспортные средства специального назначения, в том числе автомобили грузовые для аварийного ремонта, автокраны, автомобили пожарные, автобетономешалки, автомобили поливомоечные, автомобили-мастерские, радиологические автомобили, автобуровые, автомобили специального назначения для передвижных телевизионных и звуковых станций) для собственных потребностей на срок до 60 дней без уплаты ввозной пошлины и других налогов (сборов), предусмотренных законодательством при ввозе автомобилей. Законом также предусматривается возможность продления отмеченного срока Государственной таможенной службой Украины или уполномоченными Государственной таможенной службой Украины таможенными органами с учетом гуманитарной, научной, хозяйственной и других видов деятельности граждан, которые ввезли такие транспортные средства.

В.ЯНУКОВИЧ замечает, что это положение не согласовывается с другим положением этой же статьи 11 Закона Украины «О порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, которые ввозятся (пересылаются) гражданами на таможенную территорию Украины», в которую вносятся изменения, а именно с частью первой (которая позволяет временный ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств по кодам 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности гражданам-резидентам сроком до одного года и после уплаты ввозной пошлины и других налогов (сборов), предусмотренных законодательством при ввозе автомобилей) и в известной степени сводит на нет предусмотренный ею механизм.

Кроме того, из-за отсутствия в положении Закона, который поступил на подпись, каких-либо ограничений относительно количества и периодичности ввоза транспортных средств гражданами-резидентами на льготных условиях, относительно возможности использования ввезенных на льготных условиях транспортных средств для осуществления хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, а также отсутствие определенного перечня документов для подтверждения гражданами факта учебы, исполнения ими служебных обязанностей, обязательств по договору (контракту), пребывания в браке с иностранным гражданином вводимая Законом норма может быть использована для злоупотреблений и уклонений граждан от уплаты ввозной пошлины и других налогов (сборов), создать правовую подпочву для совершения коррупционных правонарушений, повлечь необоснованные потери государственного бюджета, с чем нельзя согласиться.

Учитывая изложенное, для того, чтобы сделать невозможным уклонение граждан-резидентов от уплаты ввозной пошлины и других налогов и сборов (а следовательно, и ограждение бюджета от потерь) при въезде в Украину собственными транспортными средствами, а также для гарантирования прозрачности осуществления документального контроля во время пропуска на таможенную территорию Украины таких граждан и транспортных средств Президент предлагает внести в Закон Украины «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, которые ввозятся (пересылаются) гражданами на таможенную территорию Украины» ряд изменений. В частности, дополнить статью 11 следующим положением: «Гражданин Украины, который находится на консульском учете в консульском учреждении Украины, в случае посещения Украины имеет право временно ввезти под обязательство об обратном вывозе собственное транспортное средство по коду 8703 и прицеп к нему (при условии ввоза вместе с транспортным средством) по коду 8716 10 Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности на срок, который не превышает 60 дней в течение одного календарного года, без уплаты ввозной пошлины и других налогов (сборов), предусмотренных законодательством при ввозе автомобилей».

Также В.ЯНУКОВИЧ предлагает ввести в действие данный закон с 1 января 2011 года.