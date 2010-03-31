Киев планирует потратить почти 100 млн. грн.

Почти 100 млн. грн. планирует потратить Киев на ремонт асфальта придомовых территорий и межквартальных проездов, который намерены осуществить на протяжении ближайших трех месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, комментируя результаты расширенного заседания коллегии КГГА, посвященного благоустройству и уборке города. При этом А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что 72 млн. грн. будет профинансировано из городского бюджета и еще 25 млн. – за счет бюджетов районов, то есть по 2-2,5 млн. грн. с каждого.

«Это только на ремонт асфальтовых покрытий возле домов, во дворах и межквартальной территории», - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он сообщил, что работы будут производиться в долг, поскольку еще не утвержден бюджет столицы.

«У нас есть единственный путь – бюджет. Я провел совещание с руководителями асфальтобетонных заводов. Мы подписали с ними соглашение о работе в долг и гарантии, что мы это вставим в бюджет», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, гарантии будут подписываться в ближайшие дни после того, как будет получено согласие на это от начальника Главного финансового управления КГГА Виктора ПАДАЛКИ.

«Мы после этого даем гарантии и получаем асфальт. И входим в долг перед асфальтобетонными заводами. Но 72 млн. грн. в бюджете будут», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его убеждению, все запланированные работы по ремонту покрытия на придомовых территориях можно завершить на протяжении трех месяцев.

Ответственным за проведение этих работ назначен начальник главного управления жилищного хозяйства КГГА Владимир СТОРОЖЕНКО.