Кабмин назначил Вощевского главой "Укравтодора"

Распоряжение от 29 марта

Кабинет министров Украины распоряжением от 29 марта 2010 г. №685-р назначил Валерия ВОЩЕВСКОГО председателем Государственной службы автомобильных дорог Украины («Укравтодор»). Текст документа размещен на сайте Кабмина. Напомним, 17 марта 2010 г. Кабинет министров Украины уволил с занимаемой должности главу Государственной службы автомобильных дорог ("Укравтодор") Вадима ГУРЖОСА. С сентября 2008 года В.ВОЩЕВСКИЙ возглавлял ГАК «Автомобильные дороги Украины».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter