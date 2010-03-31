Компания Huawei увеличила чистую прибыль

Компания Huawei в 2009 году увеличила чистую прибыль на 18,3%, по сравнению с показателем 2008 года, - до 18,3 млрд. юаней.

Об этом УНИАН сообщили в компании Huawei.

Согласно сообщению, доход от продаж компании в 2009 году достиг 149,1 млрд. юаней (21,8 млрд. долл.). Данный показатель вырос на 19% по сравнению с прошлым годом.

Рентабельность чистой прибыли составила 12,2%. Независимая проверка финансового отчета была выполнена международной аудиторской компанией KPMG.

"Оценивая развитие нашей деятельности в 2010 году, мы ожидаем увеличения доходов в 2011 г. примерно на 20%", - отметил руководитель отдела продаж компании Huawei Кен ХУ.

Справка УНИАН. Компания Huawei – лидер в области телекоммуникационных сетей нового поколения, обслуживающая 45 из 50 крупнейших мировых операторов, а количество абонентов превышает 1 миллиард человек. Компания предоставляет своим клиентам инновационные продукты, решения и услуги, созданные по конкретным требованиям заказчиков.