УМС снизила чистую прибыль на 54%

Чистая прибыль УМС (ТМ МТС Украина) в 2009 году снизилась на 53,5%, по сравнению с 2008 годом, и составила 640,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в УМС.

Сообщается, что выручка снизилась на 4,9% и составила 8,173 млрд. грн. По мнению компании, в целом годовая динамика доходов МТС лучше, чем у основного конкурента, сопоставимого по масштабам бизнеса, а также демонстрирует более высокую эффективность бизнеса, по сравнению с конкурентами. Так, показатель OIBDA в 2009 г., по сравнению с 2008 г., вырос на 10,7%, маржа OIBDA в 2009 году, по сравнению с 2008 г., выросла на 4.5 п.п.

Абонентская база компании стабильна, ее динамика соответствует динамике рынка в целом, который на протяжении года показывал снижение проникновения SIM-карт (проникновение в 2009 г. составило 117% против 119% в 4Q08).

В 2009 г. МТС показала значительный рост выручки от продажи дополнительных услуг (34%, по сравнению с 2008 г.). Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировали услуги передачи данных – рост выручки составил 98%.

Консолидированная выручка Группы МТС, в которую входит УМС, номинированная в долларах США, выросла в четвертом квартале 2009 года на 3,8% по сравнению с третьим кварталом 2009 года до 2,719 млрд., в том числе, выручка от мобильного бизнеса выросла на 2,2% - до 2,187 млрд., от фиксированного - на 10% до 412,5 млн.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,39 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд.лолл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 97,76 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.