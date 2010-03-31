Президент выделит акваторию Николаевскому порту

Президент Украины Указом № 462/2010 возобновил действие постановлений Кабинета министров Украины «О предоставлении акватории в пользование государственному предприятию «Специализированный морской порт «Октябрьск» от 24 сентября 2008 года № 854, «О предоставлении акватории в пользование государственному предприятию «Николаевский морской торговый порт» от 22 октября 2008 года № 934.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Напомним, Кабинет министров Украины государственному предприятию "Специализированный морской порт "Октябрьск" и государственному предприятию "Николаевский морской торговый порт" предоставил в постоянное пользование акватории в границах, определенных в системе координат WSG-84 (согласно с дополнением), при условии недопущения в дальнейшем передачи отмеченных акваторий или их частей другим субъектам хозяйствования.

Ранее Указом Президента от 21 декабря 2009 года №1080 действие отмеченных постановлений Кабмина было остановлено.