«Укрпочта» определила график работы объектов почтовой связи в период Пасхальных праздников. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, с целью полного и качественного удовлетворения потребностей пользователей в услугах почтовой связи в дни празднования Пасхи объекты почтовой связи будут работать по такому графику: 3 и 6 апреля – обычный режим работы, 4 апреля – выходной день для всех объектов почтовой связи, 5 апреля – режим работы, как в воскресенье.