В Херсонской области открыта навигация маломерных судов

На всех водных объектах Херсонской области с сегодняшнего дня открыта навигация маломерных судов.

Навигация разрешена распоряжением председателя Херсонской облгосадминистрации от 29 марта т.г.

Предыдущий навигационный сезон был закрыт с 1 декабря 2009 года.

Как сообщал УНИАН, также с 3 апреля в Херсоне открывается дачная пассажирская навигация. Дачные перевозки осуществляет ГП "Администрация речных портов Украины".