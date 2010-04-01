В Херсонской области открыта навигация маломерных судов
15:17, 01 апреля 2010Транспорт/Связь
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С сегодняшнего дня
На всех водных объектах Херсонской области с сегодняшнего дня открыта навигация маломерных судов.
Навигация разрешена распоряжением председателя Херсонской облгосадминистрации от 29 марта т.г.
Предыдущий навигационный сезон был закрыт с 1 декабря 2009 года.
Как сообщал УНИАН, также с 3 апреля в Херсоне открывается дачная пассажирская навигация. Дачные перевозки осуществляет ГП "Администрация речных портов Украины".
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