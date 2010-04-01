"Укрзализныця" полностью обновит 150 км колеи

К летнему графику движения поездов, который будет введен в конце мая, «Укрзализныцей» запланировано модернизировать 150 км колеи, осуществить капитальный ремонт 120 км и средний ремонт 200 км колеи, заменить 250 комплектов стрелочных переводов.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, после Пасхальных праздников железнодорожники начнут ремонтировать пути, а наиболее массовые путевые работы будут проводиться с 15 апреля. Они будут выполняться на таких основных направлениях: Лозова-Успенская, Углегорск-Мариуполь (Донецкая железная дорога); Львов-Стрый-Мукачево-Батево-Чоп, Львов-Красное-Подволочиск, Черновцы-Тернополь (Львовская железная дорога); Мироновка-Пятихатки, Вапнярка-Одесса, Знаменка-Одесса, Знаменка-Николаев (Одесская железная дорога); Пятихатки-Чаплино, Лозова-Симферополь, Пятихатки-Кривой Рог (Приднепровская железная дорога); Зерновое-Хутор-Михайловский - Конотоп, Киев-Дарница, Фастов-Казатин-Жмеринка (Юго-Западная железная дорога); Харьков-Киев и Купянск-Тополи (Южная железная дорога).

Напомним, что в целом в течение этого года запланировано модернизировать 468 км колеи, капитально отремонтировать 858 км колеи, выполнить средний ремонт 800 км колеи и комплексно оздоровить 865 км колеи. Также предусматривается установить 1200 комплектов новых стрелочных переводов и 520 комплектов старопригодных, осуществить средний ремонт 590 комплектов стрелочных переводов.

Для подготовки техники к выполнению путевых работ, обеспечения своевременного и качественного ее ремонта действует приказ генерального директора «Укрзализныци». К проведению ремонтно-путевых работ 2010 года железнодорожники готовят 503 путевые машины. В целом на ремонт путевой техники «Укрзализныця» запланировала направить 18,6 млн. грн. Уже подготовлено 495 единиц, среди них и высокопродуктивные машины. На железных дорогах создан достаточный запас специальных смазочных материалов и комплектующих.