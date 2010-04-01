Председателем НКРС назначен Олийнык

Кабинет Министров Украины своим распоряжением № 695-р от 31 марта т.г. назначил председателем Национальной комиссии регулирования связи (НКРС) Владимира ОЛИЙНЫКА, который занимает должность члена комиссии с 2004 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

По информации пресс-службы, Сергей КОЛОБОВ, занимавший должность главы комиссии с мая 2008 года, переведен на должность члена комиссии.