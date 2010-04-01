Винницкой области нужно свыше 120 млн. грн.

Винницкой области необходимо свыше 120 млн. грн. на капитальный ремонт дорог.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной госадминистрации Василий ЖЕРДЕЦКИЙ.

"На капитальный ремонт, на объездную, нам необходимо более 120 млн. грн., но хотя бы на 80 млн. грн. мы надеемся", - сказал он.

Заместитель председателя Винницкой ОГА рассказал, что на строительство 6 км объездной дороги по Калиновке нужно 117 млн. грн., и эта дорога должна была строиться еще в прошлом году.

По словам В.ЖЕРДЕЦКОГО, по коммунальным дорогам в 2009 году было возобновлено финансирование из Государственного бюджета - это средства областного бюджета, которые не перечислялись в Госбюджет. В 2009 году на коммунальные дороги было потрачено 17 млн. грн. и 5 млн. грн. - на освещение населенных пунктов.

Он отметил, что сейчас остались незавершенными работы по освещению пгт. Стрижавка, но там 30% работ уже выполнено. В.ЖЕРДЕЦКИЙ сказал, что после принятия Государственного бюджета работы там будут возобновлены и планируется, что работы по освещению пгт. Стрижавка завершатся до мая 2010 года.

Он также надеется, что в 2010 году на финансирование работ по коммунальным дорогам и освещению будет не менее 20 млн. грн. "Это наши областные средства, я думаю, что они у нас будут, и мы это финансирование обеспечим", - добавил В.ЖЕРДЕЦКИЙ.