ЗАЗ начал выпуск автобусов ZAZ A10C

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАО "ЗАЗ" г. Запорожье) вывел на рынок новый автобус ZAZ A10C.

Как сообщили УНИАН на предприятии, салон нового автобуса имеет 24 сиденья и рассчитан на 62 пассажира. На ZAZ A10C установлены двигатель фирмы DEUTZ, автоматическая коробка передач, мягкая пневмоподвеска, автобус оборудован также гидроусилителем руля.

Пол салона низкий, а ступени на передних и задних дверях отсутствуют, что, по данным предприятия, делает процесс посадки/высадки удобным и быстрым, что особенно важно для пожилых людей.

Цена нового автобуса в дилерской сети – от 565 тыс. грн.