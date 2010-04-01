"Кредмаш" увеличил производство асфальтосмесительных заводов

ОАО "Кредмаш" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в первом квартале т.г. увеличило производство асфальтосмесительных заводов на 20%, или 2 штуки, до 12 штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил президент «Кредмаша» Николай ДАНИЛЕЙКО.

По его словам, все произведенные заводы поставлены зарубеж. «Их продано в Казахстан, Россию и другие страны СНГ», - сказал Н.ДАНИЛЕЙКО.

Он также отметил, что в первом квартале т.г. предприятие начало выходить из кризиса.

«За тот год - 26 заводов сделали. В первом квартале этого года - 13», - заявил президент «Кредмаша».

Справка УНИАН. ОАО "Кредмаш" производит асфальтосмесительные установки, оборудование битумосмесительное, поливомоечные и пескоразбрасывательные машины, котлы для литого асфальта, автонефтевозы, полуприцепы, автоцистерны, автогудронаторы.

36,87% акций предприятия владеет компания "Кредмаш Импекс", 12,6% - компания "Информационные системы".

ОАО «Кредмаш» в 2009 году уменьшил прибыль в 4,5 раза - до 6 040 тыс. грн.