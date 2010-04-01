Министр транспорта поручил составить перечень дорожной незавершенки

Министр транспорта поручил «Укравтодору» предоставить перечень незавершенных дорожных объектов

Киев. 1 апреля. УНИАН. Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО поручил руководству «Укравтодора» предоставить перечень всех незавершенных на данное время дорожных объектов и определить объемы средств, необходимые для выполнения работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Для меня это принципиальный вопрос – получить объективную информацию о том, куда направляются средства. Не для поиска виновных, а чтобы деньги тратились по назначению», - отметил министр.

По его убеждению, в первую очередь новому руководству «Укравтодора» нужно обратить внимание на содержание и эксплуатацию существующих автодорог, отремонтировать дорожное покрытие, которое претерпело значительные деформации и повреждения в зимний период, а также привести в надлежащее состояние обочину. Следующим шагом должна стать разработка схемы завершения строительства новых дорог и определение стратегических проектов.

По мнению министра, в текущем году одной из задач «Укравтодора» является приведение в соответствие с реальными расходами на содержание дорог расходов из Специального фонда государственного бюджета. Кроме того, законодательно необходимо определить дополнительные источники финансирования для поддержки дорожной отрасли. Для этого необходимо внести изменения в закон об источниках финансирования дорожного хозяйства, что даст возможность получить дополнительные средства в специальный фонд государственного бюджета на строительство, реконструкцию и ремонты автомобильных дорог. В частности, как считают в министерстве, Верховная Рада должна принять закон «О внесении изменения в Закон Украины «О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на некоторые товары (продукцию)», что даст возможность наполнять спецфонд. Должны также быть внесены изменения в некоторые подзаконные акты.