Daimler признали обвинения во взяточничестве
08:54, 02 апреля 2010Транспорт/Связь
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Готов выплатить штраф 185 млн. долл.
В США представители автомобильного концерна Daimler признали в суде правомерность обвинений во взяточничестве и заявили, что готовы выплатить в качестве штрафа 185 млн. долл., пишет The Wall Street Journal.
Представители компании признали, что давали взятки чиновникам разных стран.
Согласно сообщению, судья согласился с размером штрафа, который поможет немецкому автопроизводителю избежать судебного преследования.
Ранее автоконцерн Daimler AG был обвинен в том, что 10 лет давал взятки официальным лицам, чтобы получить выгодные условия госзакупок в 22 странах мира.
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