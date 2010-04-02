Daimler признали обвинения во взяточничестве

В США представители автомобильного концерна Daimler признали в суде правомерность обвинений во взяточничестве и заявили, что готовы выплатить в качестве штрафа 185 млн. долл., пишет The Wall Street Journal.

Представители компании признали, что давали взятки чиновникам разных стран.

Согласно сообщению, судья согласился с размером штрафа, который поможет немецкому автопроизводителю избежать судебного преследования.

Ранее автоконцерн Daimler AG был обвинен в том, что 10 лет давал взятки официальным лицам, чтобы получить выгодные условия госзакупок в 22 странах мира.