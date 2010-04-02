Рынок авиаперевозок нуждается в разрешении пакета вопросов

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО считает, что для того, чтобы отечественная гражданская авиация могла достойно конкурировать с иностранными компаниями и чувствовать себя уверенно и на равных среди европейского и мирового сообщества, необходимо сосредоточиться на решении пакета вопросов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минтранссвязи.

В частности, по мнению министра, прежде всего, нужно определиться, какие из украинских аэропортов, в соответствии с потребностями государства и пассажиров, целесообразно развивать как международные, а какие оставить для обслуживания внутренних перевозок. Следующей задачей является ускорение переговорного процесса относительно подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом и достижение консолидированной окончательной позиции Украины по этому вопросу.

Министр заметил, что сегодня в Украине не наилучшая ситуация на рынке авиационных перевозок. По его словам, пассажиры отдают преимущество иностранным брендам, а не отечественным. Как отметил он, изменить ситуацию в интересах украинских авиакомпаний возможно лишь повышением качества обслуживания пассажиров и гибкой тарифной политикой. Кроме того, на рынке авиационных перевозок должна господствовать здоровая конкуренция, а не протекционизм, отмечает министр. «Учитывая особенности рынка, нам нужно таким образом организовать систему воздушных перевозок, чтобы с максимальной эффективностью использовать транзитный потенциал Украины. Любая потеря прибыли от транзитных перевозок – большая роскошь для нас», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Особенное внимание необходимо уделить главным воздушным воротам страны – Международному аэропорту «Борисполь». Как отметил министр, нужно приложить максимум усилий, чтобы обеспечить его стремительное развитие. По его словам, уже в ближайшее время «Борисполь» не должен уступать ведущим европейским аэродромам по уровню технического оборудования и обслуживания пассажиров.

Относительно общего развития инфраструктуры, то, как отметил К.ЕФИМЕНКО, перед Государственной администрацией авиационного транспорта стоит задача направить работу отечественных аэропортов таким образом, чтобы ее результатом стала стабильная прибыльная деятельность. «Аэропорты – стратегически важные объекты, которые являются неотъемлемой частью транспортного комплекса и должны на достойном уровне обслуживать пассажиров, обеспечивать работу авиакомпаний и наполнять Государственный бюджет», - подчеркнул министр.