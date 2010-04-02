«Укрзализныця» назначила 36 дополнительных поездов

По состоянию на 2 апреля, «Укрзализныця» включила в расписание 36 дополнительных поездов на Пасхальные праздники. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, десять поездов назначила Юго-Западная железная дорога; девять - Приднепровская; шесть - Одесская; шесть - Львовская; три - Донецкая; два - Южная железная дорога.

Три поезда (из них 1 транзитный) назначили российские железнодорожники.

Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжаются.

В частности, Приднепровская железная дорога назначила поезд №290/289 Запорожье-Днепропетровск-Киев отправлением из Запорожья 2 апреля, из Киева 3 апреля; №522/521-282/281 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 1 апреля, из Киева 2 апреля; №539/540 Запорожье-Киев-Днепропетровск отправлением из Запорожья 5 апреля, из Киева 6 апреля; №517/518 Днепропетровск-Львов отправлением из Днепропетровска 2 апреля, из Львова 3 апреля; №58/57 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 5 апреля, из Киева 2 и 6 апреля; №238/237-231/232 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 5 апреля, из Киева 6 апреля; №510/509 Симферополь-Львов отправлением из Симферополя 1 апреля, из Львова 2 апреля; №232/231-182/181 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 1 апреля, из Киева 2 апреля; 561/562 Запорожье-Киев отправлением из Запорожья 5 апреля, из Киева 6 апреля.

Юго-Западная железная дорога назначила поезд №207/208 Киев-Ужгород отправлением из Киева 1, 2, 4 апреля, из Ужгорода 2, 3, 5 апреля; №537/538-525/526 Киев-Ужгород отправлением из Киева 2 апреля, из Ужгорода 3 апреля; №529/592 Киев-Львов отправлением из Киева 1, 2 апреля, из Львова 2, 3 апреля; №219/220 Киев-Ивано-Франковск отправлением из Киева 3 апреля, из Ивано-Франковска 3 апреля; №58/57 Киев-Симферополь отправлением из Киева 1 апреля, из Симферополя 2 апреля; №505 Киев-Львов отправлением из Киева 3 апреля; №511 Киев-Чоп отправлением из Киева 2 апреля; №590/589-524/523 Киев-Донецк-Луганск-Киев отправлением из Киева 2 апреля, из Луганска 3 апреля; №531/532-220/219 Черновцы-Киев отправлением из Киева 4 апреля, из Черновцов 5 апреля; №225/226 Киев-Ужгород отправлением из Киева 4 апреля, из Ужгорода 5 апреля.

Львовская железная дорога: №532/531 Львов-Киев отправлением из Львова 2 апреля, из Киева 2 апреля; №270/269 Львов-Киев-Ивано-Франковск отправлением из Львова 1, 2 апреля, из Киева 1, 2 апреля; №253/254-525 Ивано-Франковск-Киев отправлением из Ивано-Франковска 5 апреля, из Киева 6 апреля; №502/225 Львов-Киев отправлением из Львова 5 апреля, из Киева 6 апреля; №516-565/566 Львов-Киев-Черновцы отправлением из Львова 2 апреля, из Киева 2 апреля; №515/516-125 Ивано-Франковск-Киев-Львов отправлением из Ивано-Франковска 5 апреля, из Киева 6 апреля.

Одесская железная дорога: №420/419 Николаев-Киев отправлением из Николаева 1, 5/04, из Киева 2, 6/04; №228/227 Одесса-Львов отправлением из Одессы 2/04, из Львова 3/04; №590/589 Одесса-Симферополь отправлением из Одессы 2/04, из Симферополя 3/04; №556/257 Одесса-Киев отправлением из Одессы 1, 5/04, из Киева 2, 6/04; №432/431 Одесса-Харьков (Знаменка) отправлением из Одессы 2, 5/04, из Харькова 3/04 (6/04 до Знаменки); №258-284/283 Одесса-Киев-Херсон отправлением из Одессы, Киева 2/04.

Донецкая железная дорога: №524/523 Луганск—Киев отправлением из Луганска 1/04, из Киева 2/04; №503/504 Ясынувата-Киев-Донецк отправлением из Ясынуватой 1/04, из Киева 2/04; №577/578 Донецк-Киев отправлением из Донецка 5/04, из Киева 6/04. Южная железная дорога: №225/226 Харьков-Мукачево отправлением из Харькова 2/04, из Мукачевого 3/04; №529/208 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова 2/04, из Симферополя 3/04.

ОАО «РЖД»: №125/126 Москва-Чоп отправлением из Москвы 1, 2/04, из Чопа 3, 4/04; №259/104 Москва-Киев отправлением из Москвы 3/04, из Киева 4/04; №585/586 Москва-Кишинев отправлением из Москвы 1, 2, 3/04.