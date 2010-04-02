ОЖД планирует модернизировать 51 км путей

В текущем году на Одесской железной дороге запланировано модернизировать 51 км путей, капитально отремонтировать 52,9 км и осуществить средний ремонт 53 км колеи. Также предусмотрено заменить 73 комплекта стрелочных переводов на новые.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ОЖД, об этом шла речь на техническом совете, посвященном подготовке путевого хозяйства к работам в весенне-летний период.

В частности, предусматривается капитально отремонтировать 43,1 км колеи на 49 станциях . Среди них - Одесса-Застава 1, Ильичевск, Роздольная, Знаменка, Шевченко, Николаев, Береговая и другие.

Специалисты сообщили, что на направлении Одеса-Вапнярка в этом году планируется заменить деревянные шпалы на железобетонные на 11,2 км колеи.

Также на техническом совете обсуждались мероприятия по предотвращению размыва колеи в период возможного паводка. Специалисты отметили, что на Одесской железной дороге ведется круглосуточное дежурство на постах наблюдения за уровнем воды, сформирован запас щебня и бутового камня – свыше 2 тысяч кубометров. На сегодня подтопленных участков земляного полотна нет.