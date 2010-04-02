МЧС: экологической угрозы Черному морю нет

Экологической угрозы акватории Черного моря и заливу Донузлав из-за затонувшего в воскресенье на западе Крыма во время демонтажа агрегатов судна «Измаил» сегодня нет, утверждают в крымском управлении МЧС.

«В данное время экологической угрозы акватории Черного моря и заливу Донузлав нет. Сотрудники экологической инспекции ведут постоянный мониторинг», - говорится в сообщении пресс-службы управления, текстом которого располагает УНИАН.

По данным МЧС, 29 марта работники экологической инспекции взяли пробы морской воды на анализ, составили акты и админпротоколы.

На место происшествия выезжали представители Азово-Черноморской экологической инспекции и сотрудники Службы безопасности Украины.

Разборку корпуса списанного корвета проводили в районе военного городка в пгт Новоозерное близ Евпатории сотрудники днепропетровской фирмы. Место затопления судна обработано абсорбентом, утверждают спасатели.

Как сообщалось, 1 апреля заместитель директора по научной работе Института биологии южных морей национальной Академии наук Украины Александр БОЛТАЧЕВ заявил, что озеро Донузлав уже несколько дней загрязняется нефтепродуктами, поступающими из затонувшего во время разбора на металл судна. По его данным, льяльные воды откачаны не были и поступление нефтепродуктов в озеро «серьезно может осложнить экологическую ситуацию в Донузлавк».

Сотрудник пресс-службы крымского управления МЧС, с которым по телефону связался корреспондент УНИАН в тот день, заявил, что к спасателям информация об инциденте не поступала.

Донузлав является самым глубоким озером на Крымском полуострове. Его площадь составляет 48 квадратных километров.