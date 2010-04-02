Крюковский вагоностроительный поставит 270 грузовых полувагонов

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) до июня 2010 года поставит «Первой грузовой компании в Украине» 270 грузовых полувагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе завода со ссылкой на председателя правления предприятия Евгения ХВОРОСТА.

По его словам, вагоностроительный завод начал выполнение заказа для «Первой грузовой компании в Украине» в марте т.г., поставив ей первую партию заказанных полувагонов.

«В апреле будет поставлено еще 110 полувагонов. Остальную партию поставим в мае. Также мы ведем переговоры о дальнейшем сотрудничестве с «Первой грузовой компанией в Украине», – сказал Е.ХВОРОСТ.

Отметим, «Первая грузовая компания в Украине» в первом полугодии 2010 года планирует приобрести более 600 грузовых вагонов отечественного производства.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

В 2009 году Крюковский вагоностроительный завод сократил производство грузовых вагонов в 2 раза – до 3300 штук.

«Первая грузовая компания в Украине» осуществляет транспортировку и экспедирование грузов по железным дорогам Украины, стран СНГ, Балтии и Европы, обеспечивая полное юридическое и маркетинговое сопровождение, оперативный контроль и диспетчерское обслуживание перевозок.