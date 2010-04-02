Министр транспорта обязал порты нарастить объемы грузопереработки

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО обязал начальников морских торговых портов Украины, в которых в последнее время снизились показатели грузопереработки, отчитываться о причинах и предоставить предложения по улучшения ситуации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, несмотря на то, что общие показатели переработки грузов в портах с начала года выросли на 4,3%, в Одесском, Николаевском, Южном, Измаильском портах наблюдается уменьшение транзита.

«Было бы понятно, если бы показатели трех месяцев этого года сравнивали с 2008 годом, наблюдая небольшой спад в переработке грузов. Но речь идет о соотношении с кризисным 2009 годом, когда объемы грузопотоков вообще катастрофически упали. Во всех отраслях экономики наметился достаточно активный рост производства, а показатели грузопереработки в портах почему-то снизились», - отметил министр.

В связи с этим К.ЕФИМЕНКО поручил Государственной администрации морского и речного транспорта запланировать отчеты начальников отдельных морских торговых портов, которые должны лично доложить о причинах падения как грузопереработки в целом, так и транзитных перевозок в частности. От руководителей этих предприятий министр ожидает конкретных предложений по возвращению грузопотоков и привлечению новых.

«Хватит быть статистами и подсчитывать потери. Нужно глубже вникать в ситуацию, анализировать ее и принимать такие меры, которые будут способствовать привлечению дополнительных грузов в наши порты, - это главная задача для морской отрасли», - подчеркнул К.ЕФИМЕНКО.