НКРС приняла решение о выдаче 6 лицензий

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи на вчерашнем заседании приняла решение о выдаче 6 лицензий и переоформлении одной лицензии на пользование радиочастотным ресурсом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, на заседании также принято решение по 25 заявлениям операторов телекоммуникаций относительно выделения и переоформления номерного ресурса.

В Реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств внесено 36 радиоэлектронных средств и внесены изменения относительно 4 радиоэлектронных средств.

НКРС на заседании рассмотрела и приняла предложения ОАО “Укртелеком” на 2010 год в Каталог предложений относительно взаимосоединения телекоммуникационных сетей общего пользования, которые будут обнародованы на веб-сайте НКРС.

Следующее заседание НКРС состоится 15 апреля.