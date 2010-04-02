Капитальные затраты УМС снизились

Капитальные затраты УМС (ТМ МТС Украина) в 2009 году снизились на 37% - до 377,4 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в российской компании МТС, которая владеет УМС.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль УМС в 2009 году также снизилась на 53,5%, по сравнению с 2008 годом, и составила 640,3 млн. грн. Выручка в 2009 г. снизилась на 4,9% и составила 8,173 млрд. грн.

В то же время, в 2009 г. наблюдался значительный рост выручки от дополнительных услуг. Так выручка от услуг передачи выросла на 56% и составила 571,9 млн. грн.,

выручка от услуг передачи данных выросла на 98% и составила 371,8 млн. грн., выручка от контентных услуг выросла на 14% - до 259,1 млн. грн.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,39 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 97,76 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.