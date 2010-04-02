Запорожский аэропорт увеличил пассажироперевозки

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в марте т.г. увеличило пассажироперевозки, по сравнению с мартом 2009 года, более чем в 3 раза.

Как сообщили УНИАН на предприятии, "на протяжении марта 2010 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено 1 750 пассажиров, что на 1 173 человека - т.е. в 3,14 раза больше, чем в 2009 году, когда запорожским аэропортом было отправлено 577 авиапассажиров".

Столь значительное увеличение пассажиропотока руководство ГП "Международный аэропорт Запорожье" объясняет, в первую очередь, увеличением числа международных рейсов. В частности, появлением регулярных рейсов в Египет (2 рейса в неделю), которых не было в начале 2009 г,. а также достаточно регулярными рейсами в Киев после 11 января и до настоящего времени.