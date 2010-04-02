Владелец иностранного судна уплатил 263 тыс. долларов

Благодаря вмешательству органов прокуратуры Одесской области возмещены убытки, причиненные в результате загрязнения внутренних вод акватории Ильичевского морского порта иностранным судном из-за утечки из него почти 5 тонн масла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, после предъявления Ильичевской транспортной прокуратурой иска о взыскании 263 тыс. дол. США владелец судна – компания „Yарі Кrеdі Fіnansal Kiralama Аnonim Оrtakligi” - уплатил указанную сумму, в связи с чем Ильичевский городской суд закрыл производство по этому делу.