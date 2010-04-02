В Одессе открыта весенне-летняя навигация

Сегодня утром круизный лайнер «Melody» под флагом Панамы бросил якорь у морского вокзала Одесского морского порта, открыв весенне-летнюю навигацию-2010.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

Согласно сообщению, на борту лайнера находятся 1200 туристов из Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран, которые около шести часов будут знакомиться с достопримечательностями Одессы. Затем «Melody» возьмет курс на Севастополь.

В этом году планируется еще 4 визита этого океанского теплохода (длина – 204,5 м) в Одессу: 13 апреля, 27 мая, 10 июля и 23 августа. Лайнер принадлежит круизной компании MSC Cruises, входящей в итальянский холдинг Mediterranean Shipping Company («Средиземноморская судовая компания»).

По данным пресс-службы Одесского порта, всего в течение круизного сезона планируется не менее 74 заходов судов с морскими туристами.