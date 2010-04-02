Завтра в Киеве будет ограничен проезд

В субботу, 3 апреля на протяжении дня работники коммунальной корпорации «Киевавтодор» будут проводить ремонтные работы по ликвидации ямочности на проезжей части ряда улиц во всех 10 районах столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на “Киевавтодор”.

Специалисты корпорации будут ремонтировать более чем 20 объектов улично-дорожной сети: улицы Гайдара, Ново-Пироговская, Вересневая, Бальзака, Гамарника, Кутузова, Московская, Суворова, Старонаводницкая, Лукьяновская, Большая кольцевая дорога, Московский мост, улицы Игоревская, Борисоглебская, Хорива, Андреевская, проспекты Броварской, Комарова и другие.

Для удобства автомобилистов ремонтные работы будут проводить во время наименьшей загруженности столицы автотранспортом.

В то же время, корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В случае обнаружения недостатков в техническом состоянии покрытий улиц, можно информировать диспетчера корпорации по телефону 284-74-19 (круглосуточно).