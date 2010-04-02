Крюковский вагоностроительный выпустит вагон-трансформер

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) в этом году выпустит опытный образец вагона-трансформера.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе завода со ссылкой на председателя правления предприятия Евгения ХВОРОСТА.

Согласно сообщению, в вагоне-трансформере сидячие места могут преобразовываться в спальные и наоборот. На предприятии считают, что такие вагоны будет необходимы при перевозке пассажиров во время Евро-2012. Первый такой вагон планируется выпустить до конца года.

По словам Е.ХВОРОСТА, в производстве вагона-трансформера принимает участие польская фирма PESSO, которая занимается интерьером вагона. «Все остальное – это работа Крюковского вагоностроительного завода», – сказал он.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

В 2009 году Крюковский вагоностроительный завод сократил производство грузовых вагонов в 2 раза – до 3300 штук.