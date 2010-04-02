«Антонов» передаст второй Ан-148 «АэроСвиту» в конце апреля

ГП «Антонов» планирует передать второй Ан-148 авиакомпании «АэроСвит» в конце апреля т.г.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний «АэроСвит- Украинские авиалинии» и ГП «Антонов» о расширении географии полетов Ан-148 в города Европы под флагом «АэроСвита».

По словам Президента – Генерального конструктора ГП «АНТОНОВ» Дмитрия КИВЫ, передача второго Ан-148 «АэроСвиту» состоится, предположительно, во второй половине апреля 2010 г. «К этому времени мы готовим к первому полету и новый 99-местный Ан-158. До настоящего времени авиаперевозчики Украины и России, стран Азии, Африки и Латинской Америки выразили намерение приобрести около 70 таких самолетов. В целом, в период до 2024 г. планируется поставка 340 самолетов семейства Ан-148/-158/-168», - сказал он.

Согласно сообщению, 1 апреля региональный реактивный самолет нового поколения Ан-148 выполнил первый полет по маршруту компании «АэроСвит» Киев-Будапешт. Помимо этого, с начала летней навигации (с 28 марта 2010 г.) украинский перевозчик впервые использовал Ан-148 на линии Одесса-Стамбул и своих новых направлениях из Киева – в Вильнюс и московский аэропорт «Внуково». Согласно сообщению, обслуживание воздушного судна в аэропортах Европы и России прошло в штатном режиме.

Как отмечается в сообщении, «АэроСвит» также намерен продолжить эксплуатацию Ан-148 на маршрутах в Варшаву, Тбилиси и Санкт-Петербург, которые украинский региональный самолет освоил еще в зимний период этого года.

«Самолет оправдал ожидания компании на всех направлениях, на которых использовался – как внутренних, так и международных. Будем рады принять в коммерческую эксплуатацию второй Ан-148. Оба воздушных судна станут хорошим дополнением к парку «АэроСвита», помогут нам увеличить объемы работ и укрепить свои позиции на авиационном рынке», - считает и.о. генерального директора компании «АэроСвит» Евгений ТРЕСКУНОВ.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «АэроСвит» и ГП «АНТОНОВ» приступили к совместной эксплуатации Ан-148 на воздушных линиях в пределах Украины летом 2009 г. Свой первый рейс под позывными «АэроСвита» самолет выполнил 2 июня прошлого года по маршруту Харьков-Киев. Использование Ан-148 на международных направлениях «АэроСвита» началось в декабре 2009 г.

Два Ан-148 также работают в ГТК «Россия».

До настоящего времени все три Ан-148 выполнили более 1000 полетов на регулярных авиалиниях и перевезли более 45000 пассажиров.