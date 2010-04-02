Украинские и польские железнодорожники разработали общие мероприятия

Представители «Укрзализныци» и ООО ПКП ЛХС (Польская широколейная железная дорога) на этой неделе обсудили в Киеве формирование мероприятий по увеличению объемов грузов, в частности, путем установления сквозных тарифов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Во время встречи стороны положительно оценили опыт внедрения сквозных тарифов. Напомним, что сквозные тарифы на перевозку угля из России действуют с прошлого года, в 2010-ом их действие продлено. Объемы перевозок каменного угля в Польшу за 2006-2009 годы увеличились в 2,7 раза. Транзитные перевозки увеличились в 3,4 раза и составляют 636,6 тыс. тонн.

В свою очередь украинские железнодорожники предложили своим польским коллегам установить сквозные тарифы на перевозку железной руды, угля, а также 20-ти и 40-ти футовых контейнеров из черноморских портов через пограничный переход Изов. В ближайшее время польской стороной будут проведены логистические и маркетинговые расчеты относительно определения уровня тарифа территорией Польши.

Также во время встречи польские железнодорожники получили поддержку «Укрзализныци» в проекте организации перевозок из России через Беларусь на переход Ковель-Изов.

По данным «Укрзализныци», в целом, через влияние мирового финансового кризиса, который повлек общее уменьшение перевозок, в 2009 году объемы перевозок между Украиной и Польшей снизились на 25,3% в сравнении с 2008 годом. Но невзирая на это, объемы перевозок каменного угля, нефти и нефтепродуктов, лесных грузов, машин и оборудования выросли в среднем на 42%. В частности, за счет транзитных перевозок, каменного угля перевезено больше на 151 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов — на 150,7 тыс. тонн нож в 2008 году.