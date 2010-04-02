Министр транспорта принимает меры для помощи экипажу Atlantic Project

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО обратился к Министерству водного транспорта Республики Индии с официальным письмом относительно урегулирования ситуации вокруг судна «Atlantic Project», на борту которого находится 21 член экипажа – все граждане Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранссвязи.

«В связи с тем, что судно находится в аварийном состоянии и трое членов экипажа нуждаются в неотложной медицинской помощи, и в соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море 1974 года, правительство страны, в водах которой находится судно, должно оказать необходимую помощь людям, которые находятся на борту такого судна», – говорится в официальном письме министра.

Министр транспорта и связи Украины выразил свою обеспокоенность ситуацией и обратился к Министерству водного транспорта Республики Индии с просьбой в кратчайший срок проинформировать о причинах отказа капитана порта Кочин в заходе судна в порт и о последующих шагах относительно решения этой ситуации.

По данным министерства, еще 26 марта судно типа ро-ро «Atlantic Project» (дэдвейт 17 тыс. 850 тонн, флаг Кипр, оператор судна Lumar Shipping & Chartering S.A., Испания) подошло к порту Кочин (Индия) для бункеровки судна и заправки топливом. Однако до этого времени капитан порта не дал разрешения ни на заход «Atlantic Project», ни на его бункеровку. Сейчас судно находится за 13 миль от порта в международных водах. Оно практически обесточено, на борту отсутствует топливо и пресная вода.