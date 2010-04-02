В «Укрморречфлоте» создан совет по безопасности судоходства

В Государственной администрации морского и речного транспорта создан Совет по вопросам безопасности судоходства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, в состав Совета вошли руководители ГП «Дельта-лоцман», ГП «Агентство морской безопасности», Государственного предприятия морских телекоммуникаций «Морком», ГП «Морская аварийно-спасательная служба», Госфлотинспекции Украины, другие государственные предприятия, а также капитаны морских торговых портов.

Согласно сообщению, совет «Укрморречфлота» является консультативно-совещательным органом, созданным для определения основных направлений развития и обеспечения безопасности судоходства. В частности, основными задачами Совета является формирование и предоставление рекомендаций Минтрансу с целью осуществления анализа состояния выполнения требований международных договоров Украины относительно обеспечения безопасности судоходства на судах, в судоходных компаниях, морских и речных портах, территориальном море, внутренних водах и внутренних водных путях.

Кроме того, Совет будет вносить свои предложения относительно совершенствования стратегии развития и эффективности обеспечения безопасности судоходства морского и речного транспорта, повышения эффективности государственного контроля и надзора за безопасностью судоходства и выполнения требований международного и национального законодательства по этим вопросам.

В частности, на первом заседании Совета Государственной администрации морского и речного транспорта были рассмотрены вопросы безопасности судоходства на морском и речном транспорте Украины по итогам 2009 года и планы работы Совета «Укрморречфлота» по вопросам безопасности судоходства на 2010 год, состояние безопасности судоходства на внутренних водных путях Украины, а также разработана концепция государственной программы «Безопасность морской деятельности».