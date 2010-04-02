Операционная прибыль Acer увеличилась на 9%

Операционная прибыль компании Acer (Тайвань) выросла в 2009 году на 9% - до 479 млн. тайваньских долл.

Об этом УНИАН сообщили в украинском офисе компании.

Согласно сообщению, консолидированный доход корпорации составил 573,98 млрд. тайваньских долларов, что эквивалентно 17,9 млрд. долларов США — это на 5% больше, по сравнению с показателем 2009 года.

Прибыль после выплаты налогов составила 354 млн. долл., чистая прибыль на акцию составила 4,3 тайваньских долл.

Справка УНИАН. Принятый для расчетов курс валют: 1 доллар США = 32,03 тайваньских долларов. Консолидированный доход включает вклад компаний, в которых доля собственности Acer составляет 50% и более, за вычетом взаиморасчетов Acer и этих компаний во избежание дублирования.

Компания Acer основана в 1976 г. Среди многочисленных наименований продукции Acer — персональные компьютеры и ноутбуки, серверы и дисковые массивы, мониторы и проекторы, компьютерная периферия, современные электронные решения для бизнеса, государственных и образовательных организаций, конечных

пользователей. Сегодня Acer является третьим в мире поставщиком персональных компьютеров, и вторым по объему поставок ноутбуков. В корпорации Acer работает более 6 000 сотрудников, а оборот компании в 2008 году составил 16,65 млрд.

долларов США.