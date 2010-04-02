УГЦР внес в базу данных более 85,7 млн. мобильных телефонов

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) по состоянию на 1 апреля 2010 г. внес в обобщенную базу кодов телефонов ІМЕІ коды 85,7 млн. мобильных телефонов.

Об этом УНИАН сообщили в УГЦР.

Сообщается также, что на указанную дату количество мобильных телефонов, на ввоз которых предоставлены разрешения, превысили 2 млн. 35 тыс. штук. При этом на территорию Украины ввезено, с учетом разрешений, предоставленных в конце прошлого года, свыше 2 млн. 275 тыс. мобильных терминалов.

Справка УНИАН. Согласно решений Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1338, 1339 от 5 февраля 2009 г. в Украине запрещена продажа и использование мобильных телефонов, IMEI-коды которых отсутствуют в обобщенной базе данных УГЦР. Все мобильные телефоны, которые использовались абонентами ранеее (до 1 сентября 2009 г.), переданы в базу данных операторами и автоматически.