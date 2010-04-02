Забастовка Alitalia сорвет туристам майские каникулы?

Объявленная забастовка сотрудников авиакомпании Alitalia может сорвать туристам первомайские каникулы

Персонал итальянского национального авиаперевозчика - компании Alitalia - продолжает борьбу за экономические права.

Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, 24-часовая забастовка пилотов и бортпроводников объявлена на 3 мая.

В этом году профсоюзы отрасли уже дважды останавливали работу на 4 часа: 16 февраля и 22 марта. Теперь, после перерыва, связанного с региональными выборами, инициаторами новой и более длительной стачки выступили профессиональные объединения пилотов и штурманов. Они протестуют против "продолжающегося хаоса в управлении авиакомпанией, отсутствия коллегиальности руководства, принятия волюнтаристских решений, в частности, по кадровым вопросам". Объявленная забастовка может сильно осложнить передвижения туристов.

Авиаперевозчик Alitalia работает в убыток с 2002 г. Итальянскому правительству принадлежат 49,9 проц акций Alitalia. В 2008 г финансовое положение стало критическим и руководство заявило о банкротстве компании. В ноябре того же года правительство Италии одобрило продажу Alitalia. А месяц спустя, в декабре, была начата процедура ее объединения с другой итальянской авиакомпанией - AirOne. По последним данным, на конец прошлого года кредиторская задолженность Alitalia достигла 1,2 млрд евро.