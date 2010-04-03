Главой Нацсовета по телевидению и радиовещанию избран Манжосов

Владимир МАНЖОСОВ избран председателем Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом УНИАН сообщила член Нацсовета Лариса МУДРАК.

По ее словам, вчера, 2 апреля, состоялось заседание Нацсовета по телевидению и радиовещанию, на котором шестью голосами из шести собравшихся была поддержана кандидатура В.МАНЖОСОВА.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил В.МАНЖОСОВ членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания 2 апреля.

До этого назначения В.МАНЖОСОВ работал вице-президентом по развитию ТРК «Украина».

* * * Избранным на должность главы Национального совета по телерадиовещанию считается кандидат, за которого проголосовали не менее пяти членов Нацсовета. Всего в состав Национального совета входят восемь человек. Из них четырех членов Национального совета назначает Верховная Рада и четырех - Президент Украины.