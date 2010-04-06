МАУ открыла новый прямой рейс Киев–Алматы

5 апреля авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» выполнила свой первый прямой регулярный рейс из Киева в Алматы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, начиная с 5 апреля, авиакомпания МАУ будет выполнять рейс Киев-Алматы два раза в неделю – по понедельникам и четвергам, а из Алматы в Киев – по вторникам и пятницам. С 8 июня частотность рейсов увеличится до трех в неделю – по понедельникам, вторникам и четвергам из Киева, и по вторникам, средам и пятницам из Алматы. Рейсы выполняются на самолетах нового поколения «Боинг-737» с двумя классами обслуживания: бизнес и экономическим. Время в полете – пять часов.

«Открывая новый рейс Киев - Алматы - Киев, наша авиакомпания продолжает расширять свою маршрутную сеть на Восток. Мы рассматриваем это направление как стратегическое с точки зрения выравнивания существующего дисбаланса между восточным и западноевропейским векторами авиаперелетов из Украины. Обеспечение транзита через главные воздушные ворота страны позволит максимально использовать выгодное географическое положение Украины и генерировать дополнительные пассажиропотоки через Киев», – отметил директор по развитию маршрутной сети авиакомпании МАУ Денис АНТОНЮК.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Женеву, Дубаи,, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Пулу, Дубровник, Сплит, Львов, Донецк, Одессу и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) –- 9,9% и другие акционеры – 6%.