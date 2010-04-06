ДЖД планирует принять на работу почти 400 проводников

Донецкая железная дорога (ДЖД) планирует на период летних пассажирских перевозок во время введения дополнительных поездов и вагонов принять на работу 376 проводников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, проводники будут приняты на летнюю практику из числа студентов профильных вузов. Трудовые отряды Донецкого института инженеров железнодорожного транспорта, Днепропетровского государственного технического университета железнодорожного транспорта и Украинской государственной академии железнодорожного транспорта на протяжении трех месяцев будут знакомиться с работой отрасли на Донецкой железной дороге. Благодаря этому студенты получат возможность улучшить теоретические знания, а главное – получить опыт.

Кроме того, в период подготовки к горячему сезону будет проведена проверка знаний у работников поездных бригад, которые задействованы в обслуживании пассажиров.