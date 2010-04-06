ДЖД выберет лучшего проводника на дороге

На Донецкой железной дороге проходит соревнование «Лучший проводник пассажирских вагонов и вагонов моторвагонного подвижного состава в поездах повышенного комфорта». Как сообщает пресс-служба ДЖД, лучших проводников на Донецкой железной дороге выберут 16 апреля, и именно они примут участие в общеукраинском конкурсе, финальная часть которого состоится в мае этого года.

Согласно сообщению, в пассажирских вагонных депо ДЖД уже начались отборочные туры. Специально созданные комиссии оценивают знания и практические навыки конкурсантов и определяют лучших. Как считают на дороге, таким образом заодно будут проверены знания и умение проводников к началу летних пассажирских перевозок.

Конкурс проводится с целью повышения качества и культуры обслуживания пассажиров, усовершенствования системы предоставления услуг, обмена передовым опытом и повышения уровня профессионального мастерства проводников. Также предусмотрено денежное вознаграждение: за первое место – 3000 гривен, за второе – 2000 гривен, за третье – 1000 гривен.