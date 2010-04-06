Концерн «Антонов» продвигает Аны на рынок Латинской Америки

ГАК «Антонов» рассчитывает на продвижение самолетов Ан на рынок Латинской Америки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Антонова».

Согласно сообщению, ряд соответствующих договоренностей были достигнуты на выставке FIDAE’2010, которая прошла в Чили 23-28 марта т.г., с представителями промышленных предприятий, авиакомпаний и военных ведомств стран Латинской Америки. В частности, согласована возможность участия компаний Чили, Аргентины и Перу в кооперации по производству и обслуживанию самолетов «Антонов». При этом был подписан меморандум о взаимопонимании с исполнительным директором завода ENAER (Чили) Педро Баскуньяном ХАРОЙ, а также протокол переговоров с исполнительным директором Авиакосмической промышленной палаты Аргентины, директором компании Laviasa Раулем ПАЗОМ, которым предусматривается решение комплекса вопросов по лизингу, покупке и производству самолетов Ан.

Согласно сообщению, участники выставки отметили потенциал регионального реактивного самолета нового поколения Ан-148 и его транспортных вариантов, самолетов Ан-74, легких транспортных Ан-32, которые могут найти широкое применение в странах Латинской Америки.

Справка УНИАН. Производство самолетов в Украине осуществляет государственный авиастроительный концерн «Антонов», в состав которого входят государственное предприятие «Киевский авиационный завод «Авиант» вместе с Харьковским государственным авиационным производственным предприятием, АНТК им. Антонова и ГП «Завод 410 гражданской авиации».

Основным направлением деятельности концерна является производство самолетов семейства «Антонов».