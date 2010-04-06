«Азовмаш» увеличил реализацию продукции в 1,6 раза

ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь, Донецкая обл.) в первом квартале 2010 года увеличил объем реализации продукции в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1,2 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, с начала года на «Азовмаше» изготовлено 2554 грузовых вагонов, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2009 года. Также на 44,7% выросло производство цистерн, в том числе нефтебензиновых – в 1,2 раза. Кроме того, с начала года выпущено 400 полувагонов.

В пресс-службе отметили, что в первом квартале этого года «Азовмаш» изготовил для металлургов России и Украины 1,4 тыс. тонн доменного, сталеплавильного и кранового оборудования.

По словам президента ОАО «Азовмаш» Александра САВЧУКА, «в условиях опережения роста стоимости металла над ценой вагонов» предприятие добивается рентабельности за счет наращивания объемов производства.

«Предприятие обеспечено заказами на ближайшие полгода и ведёт активную маркетинговую политику на рынке вагоностроения и тяжёлого машиностроения Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья», – отметил он.

Справка УНИАН. ОАО «Азовмаш» – одно из крупнейших машиностроительных предприятий Украины, известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования и других видов продукции. «Азовмаш» поставляет свою продукцию в более чем 20 стран мира.

ОАО «Азовмаш» – управляющая компания. В сфере корпоративного влияния ОАО «Азовмаш» – ОАО «Азовобщемаш», ОАО «МЗТМ», ОАО «ГСКТИ». Тесно сотрудничает с «Азовмашем» электросталеплавильное производство (ЗАО «АзовЭлектроСталь»).