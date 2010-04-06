ФГИУ повторно выставил на продажу 100% акций НАУ

Фонд государственного имущества Украины повторно объявил конкурс по продаже 100% пакета акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" (НАУ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная стоимость пакета акций составляет 19 млн. 15 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается погашение просроченной задолженности ОАО перед бюджетом в размере 6 млн. 288 тыс. грн. на протяжении 1 года с момента перехода права собственности на пакет акций, недопущение появления новой просроченной задолженности, уменьшение дебиторской задолженности, обеспечение безубыточной деятельности предприятия.

Конкурс по продаже акций ОАО «Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" состоится через 50 дней со дня его объявления (31 марта).

Справка УНИАН. Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» основана в 1998 году на базе Киевского авиапредприятия ГАК "Авиалинии Украины". Основными направлениями деятельности авиакомпании являются предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов на внутренних и международных маршрутах, а также аэрофотосъемка. С 2001 года авиакомпания полетов не выполняет. Кредиторская задолженность авиакомпании не дает возможности выделить средства на восстановление парка самолетов и возобновить полеты.

С 1999 г. было предпринято несколько попыток выставить на торги контрольный пакет акций авиакомпании, но не нашлось ни одного покупателя.

100% акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" принадлежат Фонду госимущества Украины.

За 2009 г. дебиторская задолженность НАУ составила 2 млн. 287 тыс. грн., кредиторская задолженность - 20 млн. 757 тыс. грн., стоимость активов - 7 млн. 521 тыс. грн. На балансе компании находятся 2 строения, в том числе жилой дом по ул. Городецкого, 15 в Киеве.