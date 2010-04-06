Порт «Южный» опровергает обвинения в дискриминации

Морской торговый порт «Южный» опровергает информацию относительно дискриминации в порту отечественных грузовладельцев, а также о препятствовании деятельности компании «Новофлот» в акватории порта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

Согласно сообщению, политика порта «Южный» полностью соответствует политике руководства Министерства транспорта и связи Украины.

По данным порта, Минтранс с целью привлечения транзита продлил для портов до конца года скидки к предельным аккордным ставкам за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами, к которым относятся и российские грузы. При этом сам начальник порта не имеет права предоставлять скидки в большем или меньшем размере, чем установлено в приказе.

«Обвинение в наличии преференций для российских компаний является попыткой объявить ошибочной не только политику руководства порта, но и всего профильного министерства», – сказано в сообщении.

Относительно компании «Новофлот» в порту отметили, что они действуют в соответствии с законодательством, так как порт должен обеспечивать безопасность судоходства. В то же время, по данным «Южного», компания «Новофлот» без согласования с портом пыталась заниматься швартовкой.

Согласно сообщению, между портом и агентскими компаниями, которые выступают от имени судовладельцев во взаимоотношениях с портом, заключены договоры, в соответствии с которыми при заходах в порт (выходах из порта) судов буксирные услуги осуществляются силами порта. И только в случае недостаточности необходимого количества или мощности буксиров порта привлекаются буксирные суда посторонних организаций по соответствующим договорам с портом.

В порту отмечают, что на сегодня они имеют самый мощный буксирный портовый флот.

Как сообщал УНИАН, на днях руководитель общественной организации «Громада и право», независимый журналист Сергей ГУРЖОВ обвинил руководство порта «Южный» в предоставлении преференций российским компаниям. Он сообщил, что в порту завышены цены на услуги судозаходов для украинских экспортеров в два раза по сравнению с аналогичными ценами для россиян.

Кроме того, компания «Новофлот» заявляла о препятствовании деятельности буксирного флота компании в акватории порта «Южный».