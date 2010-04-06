Реки Черниговской области освободились ото льда

Реки Черниговской области полностью освободились от ледового покрова.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадмыныстрации, на реках Днепр, Сейм, Снов, Удай и на Десне вблизи г. Новгород-Северский вода вышла на заводь.

Уровень весеннего водополья 1970 года, когда были достигнуты максимальные уровни воды в реках региона, на сегодняшний день наблюдается только на р. Белоус вблизи гидрологического поста в с. Кошеливка.

В связи с ледоплавом разведен понтонный мост через р. Сейм возле с. Осич Бахмачского района. Автомобильное сообщение с с. Осич осуществляется по дороге местного значения Кациры-Осич.

В целом жизнедеятельность населения Черниговской области обеспечивается, влияния паводковых вод на населенные пункты и объекты ведения хозяйства на данный момент нет.